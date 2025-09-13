Пожар на складе в Подмосковье сжег брендовые вещи блогеров на миллионы рублей

В Подмосковье произошел пожар на складе сервиса хранения «Чердак», где многие блогеры и известные личности хранили свои вещи. По информации Telegram-канала Mash, инцидент случился 10 сентября во время сварочных работ.
Одна из пострадавших фешен-блогеров рассказала, что в огне сгорели 17 коробок с брендовой одеждой, включая шубы и кашемир, стоимость которых составляет около миллиона рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские елки, а его коллега Дарья Камалова потеряла всю свою осеннюю и зимнюю одежду.
Компания не страхует одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, поэтому владельцы не смогут получить компенсацию. Максимальная выплата по условиям договора составляет всего тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.
Некоторые клиенты высказывают подозрения, полагая, что инцидент мог быть инсценирован, и предполагают, что вещи могли быть украдены, говорится в публикации.
Официального подтверждения и комментариев касательно ситуации не поступало.
Возгорание произошло в подмосковном поселке Некрасовском. Изначально сообщалось о том, что огонь распространился на 500 квадратных метров. Однако позднее площадь пожара достигла 15 тысяч «квадратов». Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса сообщили, что увели людей и лошадей подальше от огня, поэтому им ничего не угрожает.