Минобороны РФ показало кадры с освобождением Новониколаевки

Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Новониколаевка в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».
Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе наступательных действий заняли населённый пункт, отметили в ведомстве.
На опубликованном видео показаны моменты уничтожения техники и живой силы ВСУ, а также российские военные, поднимающие флаги РФ на освобождённой территории.
Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Новониколаевки. По данным МО, за последние сутки украинские войска потеряли порядка 1 370 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Генерал-майор Сергей Липовой накануне заявил, что ВС РФ занимают городские кварталы в Купянске в Харьковской области и ведут его зачистку.