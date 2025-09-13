В Москве участие в велофестивале приняли 60 тысяч человек, это рекорд

В Москве состоялся традиционный осенний велозабег, в нём приняли участие более 60 тысяч человек, что стало новым рекордом в истории мероприятия. Об этом сообщил РИА «Новости» заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.