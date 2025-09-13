От шоколадных яиц в метро до «Склифосовского»: Константину Юшкевичу — 56

Константин Юшкевич отмечает день рождения 14 сентября 2025.
Константин Юшкевич — актер, которого зрители знают и любят по «Склифосовскому» и «Балаболу». Но путь к успеху для него был непростым: в детстве врачи не давали шансов на жизнь, в юности он мечтал о военной карьере, а в начале 90-х подрабатывал грузчиком и продавцом. 14 сентября Константину Юшкевичу исполняется 56 лет. URA.RU рассказывает его историю.
Детство и юность Константина Юшкевича.
Константин Евгеньевич Юшкевич появился на свет 14 сентября 1969 года в Свердловске в семье инженеров. В доме, помимо него, росла младшая сестра, которую будущий актер то и дело пугал, раскрасив себе лицо и выпрыгнув из-за угла.
Энергичный мальчишка рос бунтарем и был трудным школьником. Чтобы направить энергию сына в мирное русло, родители отвели его в Театр миниатюр при Дворце пионеров. С этого момента будущий артист увлекся искусством. Константину нравилось выступать на сцене, хотя всерьез в те годы он не думал о профессии актера.
В школьные годы артист мечтал о военной карьере, а не о сценеФото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
В школе Константин мечтал стать военным. Сначала готовился поступать в Челябинское танковое училище, затем подумывал о Рязанском училище ВДВ. К старшим классам уже умел отлично стрелять, так как регулярно ездил с отцом на охоту. Но мечта не осуществилась: по состоянию здоровья Юшкевича не приняли в военное училище.
Затем он собирался поступить на юридический факультет, но судьба распорядилась иначе. Переломным моментом стало участие в любительской постановке. Один из зрителей, работавший в драмтеатре, посоветовал Константину попробовать себя на профессиональной сцене. Совет оказался судьбоносным — в 1986 году Юшкевич поступил в Свердловское театральное училище.
Правда, учебу прервала служба в армии. Юшкевича призвали в инженерно-саперные войска. Армейские годы артист вспоминает тяжело: юноша постоянно ссорился с ротным, и его грозились отправить в самую тяжелую часть.
«Просто у нас в институте не было военной кафедры. Могли забрать и после окончания, и в середине учебы. Можно было, конечно, попробовать изобразить из себя неадекватного человека и получить соответствующую справку после психбольницы, чтобы избежать призыва. Но мне такой вариант не нравился», — признавался артист.
Но он выдержал испытания, а после демобилизации вернулся к учебе и окончил училище в 1991 году. А затем переехал в Москву. В столице он поступил в ГИТИС, причем сразу на второй курс — в мастерскую Марка Захарова. В 1996 году получил диплом одного из самых престижных театральных вузов страны.
Начало карьеры Константина Юшкевича.
Первые шаги в актерской профессии Юшкевич сделал еще школьником — его пригласили сниматься в фильме «Здесь твой фронт». За работу в кино он получил первую зарплату и купил себе куртку-аляску. В студенческие годы Константин подрабатывал в компании, которая занималась новогодними подарками. В итоге ему выдали зарплату шоколадными яйцами, и артисту пришлось продавать их в метро.
Константин пытался создать собственный театр, но из-за кризиса в 90-х от идеи пришлось отказатьсяФото: К. Карташян / РИА Новости.
После выпуска из ГИТИСа Юшкевич вместе с однокурсниками попытался создать собственный театр — «Театр масок». Но финансовые трудности 90-х поставили крест на проекте. Тогда его приняли в «Ленком». Семь лет работы в этом театре стали для него школой мастерства. Хотя главных ролей он не получал, Константин был рад работать рядом с Александром Абдуловым и Олегом Янковским.
Постепенно Юшкевич осознал: чтобы раскрыться, ему нужно менять обстановку. Он ушел в «Независимый театральный проект», где смог реализовать себя во множестве ролей. Позднее Юшкевич участвовал в спектаклях «Игра в правду», «История любви», «Упражнения в прекрасном», сотрудничал с Театром имени Моссовета и Современным театром антрепризы.
Фильмография Константина Юшкевича.
Киношный путь Юшкевича начался в 1990-х, но тогда он снимался в эпизодических ролях. Переломным стал 2003 год, когда его утвердили на роль любовника в фильме «Гололед». А спустя три года он сыграл в картине «Дикари» Виктора Шамирова вместе с Гошей Куценко и Владиславом Галкиным.
Популярность пришла с фильмом «План Б», где он сыграл умного, но тщеславного персонажа. В 2011 году Константин получил приз на «Кинотавре» за роль Василия в «Упражнениях в прекрасном». Эта работа закрепила за ним репутацию мастера остроумных и жизненных ролей.
Наиболее известен артист благодаря популярным телесериаламФото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
Одним из главных проектов карьеры стал сериал «Балабол». Его герой, остроязычный и находчивый оперативник Саня Балабин, полюбился зрителям и сделал Юшкевича настоящей звездой. Сериал успешно продолжается, новые сезоны выходят почти каждый год.
Не менее значима и роль хирурга Сергея Куликова в медицинской драме «Склифосовский». Работа на съемочной площадке требовала точности и реализма: операции снимали на настоящем оборудовании, а актеров регулярно консультировали врачи.
В разные годы Юшкевич сыграл в «Русском бунте», «Рассказы», «Челночницы», «Короткие волны», «Любовницы», «Шерлок в России». В его фильмографии — более восьмидесяти работ. Он одинаково органично смотрится и в драме, и в комедии, и в детективе.
Личная жизнь Константина Юшкевича.
Свою будущую супругу Ольгу он встретил в Свердловском театральном училище после армии. Свадьба была скромной: платье невеста взяла у своей знакомой, а костюм жениха купили по талонам.
Супруги вместе переехали в Москву, где переживали трудные 90-е. Ольга всегда поддерживала мужа, работала в небольших театрах, а позже устроилась в Москонцерт.
Константин Юшкевич встретил любовь в студенческие годыФото: Сергей Савостьянов/ТАСС.
У пары две дочери — Евдокия и Екатерина. Они учились в англо-французской школе, говорят на иностранных языках и отличаются разными характерами: старшая Дуся — мечтательная и романтичная, младшая Катя — бойкая и решительная.
Актер признается: из-за плотного графика ему не всегда удается проводить много времени с семьей. Но каждая свободная минута принадлежит жене и дочерям. Вместе они любят кататься на роликах, отдыхать в аквапарках и путешествовать.
Где сейчас Константин Юшкевич.
Юшкевич признается, что многое из того, о чем он мечтал в юности, сбылосьФото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press.
Сегодня Константин Юшкевич продолжает играть в «Склифосовском» и «Балаболе», участвует в гастрольных постановках и антрепризах. В 2024 году его можно было увидеть в драме «Правила Филиппа», в комедии «Ткачевы на связи», в новых сезонах любимых сериалов. На 2025 год запланированы премьеры 12-го сезона «Склифосовского» и 9-го «Балабола». Кроме того, зрителей ждет комедийный кроссовер «Папаши», где герой Юшкевича встретится с персонажами из других популярных проектов.
Сам Юшкевич в интервью признается: многое из того, о чем он мечтал, сбылось. «У меня крепкая, дружная семья. Я хотел быть востребованным в профессии — и добился этого. Правда, не сразу. У меня не так много ролей в полнометражных фильмах, но за те, в которых снялся, мне не стыдно», — отмечал артист в интервью «Вокруг.тв».