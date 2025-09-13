От шоколадных яиц в метро до «Склифосовского»: Константину Юшкевичу — 56

Константин Юшкевич — актер, которого зрители знают и любят по «Склифосовскому» и «Балаболу». Но путь к успеху для него был непростым: в детстве врачи не давали шансов на жизнь, в юности он мечтал о военной карьере, а в начале 90-х подрабатывал грузчиком и продавцом. 14 сентября Константину Юшкевичу исполняется 56 лет. URA.RU рассказывает его историю.