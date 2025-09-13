Ученые назвали простой способ быстро справиться со стрессом

В исследовании приняли участие 43 опытных практикующих йогу и контрольная группа из 10 человек, которые просто слушали расслабляющую музыку. Значительные изменения в мозговых ритмах были зафиксированы только у первой группы. Особенно выраженный эффект наблюдался на этапе йога-нидры, когда усиливались тета- и дельта-волны, а случайная активность мозга снижалась.