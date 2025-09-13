Явка на выборах губернатора Ростовской области во второй день голосования превысила 43%

К 20:00 часам второго дня голосования в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 43,75% избирателей. С учетом дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 1 357 720 жителей региона. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.
Как отметил председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, по итогам двух дней явка уже превысила показатель предыдущих губернаторских выборов 2020 года, когда за три дня голосования проголосовали почти 43% избирателей.
Подпишись на нас в Telegram!