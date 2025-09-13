Мощный антициклон устроит погодные качели жителям Подмосковья

В ночь на воскресенье Подмосковье накроет мощный антициклон. Погода будет бросаться из крайности в крайность: холодные ночи и теплые солнечные дни. Кроме температурной аномалии, жителей Московского региона ждет еще и пиковый подъем атмосферного давления. Врачи рекомендуют метеозависимым людям относиться внимательнее к своему здоровью.
По данным Гидрометцентра России, с ночи субботы и до утра понедельника в Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Виной всему мощный антициклон, который захватил всю европейскую часть страны. С одной стороны, он блокирует наступление облачной, дождливой погоды, но с другой, — из-за него в регионе будет держаться высокое атмосферное давление.
По словам метеорологов, оно уже достигло отметки 762 мм ртутного столба. «Это рекордные значениям, зафиксированные в середине прошлого века и в 2015 году, но в воскресенье давление начнет постепенно снижаться», — сообщают эксперты агентства «Метеовести». А вот ночные заморозки от 0 до −2°C могут продолжаться несколько дней. Наиболее вероятны они в низинах, причем не в городе, а в сельской местности.
Многие метеозависимые люди справедливо боятся негативного влияние высокого атмосферного давления на свое здоровье, потому что в такие дни у них могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем, сосудами или больными суставами. В первую очередь перемену погоды ощущают пациенты, недавно перенесшие инфаркт или инсульт, а также те, у кого есть проблемы с заболеваниями легких, щитовидной железы, позвоночника.
Врачи говорят, что основные жалобы у пациентов в такие дни на головную боль, головокружение, скачки артериального давления, аритмию, общую слабость, снижение работоспособности. Поэтому он советуют избегать физических нагрузок, соблюдать режим сна — спать не менее 8 часов, а также пить достаточно воды и почаще проветривать помещение.
Кстати, домашние питомцы не менее нас чувствительны к изменениям атмосферного давления. Особенно это касается: пожилых животных и тех, у кого избыточный вес, а также собак с проблемами сердца. Бытовая техника тоже может капризничать из-за высокого давления. Причем это касается не только смартфонов, но и газовых котлов.
«Высокое атмосферное давление прежде всего опасно для хроников тем, что в воздухе уменьшается содержание кислорода и повышается уровень вредных примесей, углекислого газа. Это может привести к кислородному голоданию, отсюда сонливость, общий упадок сил, подъем артериального давления, нарушение сердечного ритма. Я советую своим пациентам в такие дни ограничивать прием кофе, чая, алкоголя и других тонизирующих напитков. Лучше пить минеральную, негазированную воду и побольше гулять на свежем воздухе, а также хорошо высыпаться. Чтобы нормализовать работу сердца, нужно есть курагу, творог, бананы и другие продукты, богатые калием», — посоветовал врач-кардиолог Влад Краснов.