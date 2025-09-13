Мощный антициклон устроит погодные качели жителям Подмосковья

«Высокое атмосферное давление прежде всего опасно для хроников тем, что в воздухе уменьшается содержание кислорода и повышается уровень вредных примесей, углекислого газа. Это может привести к кислородному голоданию, отсюда сонливость, общий упадок сил, подъем артериального давления, нарушение сердечного ритма. Я советую своим пациентам в такие дни ограничивать прием кофе, чая, алкоголя и других тонизирующих напитков. Лучше пить минеральную, негазированную воду и побольше гулять на свежем воздухе, а также хорошо высыпаться. Чтобы нормализовать работу сердца, нужно есть курагу, творог, бананы и другие продукты, богатые калием», — посоветовал врач-кардиолог Влад Краснов.