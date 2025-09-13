Ричмонд
Новый премьер Франции Лекорню отказался отменять выходной в День Победы в стране

Себастьен Лекорню заявил, что решил отказаться от предложения Байру по отмене выходных дней в Франции в День Победы и Пасхальныйо понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался отменять выходные дни в День Победы и Пасхальный понедельник. Об этом политик заявил во время общения с журналистами.

«Я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных», — приводит слова Лекорню издание Ouest-France.

По словам нового премьер-министра, принятие инициативы может негативно сказаться на стабильности в обществе. До этого покинувший свой пост премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отменить в стране выходные дни по случаю Дня Победы и Пасхального понедельника.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Франции за предложенную инициативу, заявив, что они готовы жертвовать христианством и памятью о Победе ради поддержки киевского режима.

