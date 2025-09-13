ВС РФ под Сумами ликвидировали украинский ЗРК «Тунгуска»

В Сумской области уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тунгуска» ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника».
Российские бойцы поразили ЗРК 2С6 из состава 1020-го полка противника с помощью ударных дронов. После попадания в боевой модуль произошла детонация боекомплекта, взорвались зенитные ракеты и снаряды.
В результате атаки также повреждены транспортно-заряжающая машина и автомобиль Урал.
По предварительным данным, ВСУ потеряли 7 солдат.
Ранее стало известно, что ВСУ перебросили 421-й батальон БПЛА «Сапсан» на сумское направление.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше