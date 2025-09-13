Ричмонд
ВС РФ под Сумами ликвидировали украинский ЗРК «Тунгуска»

Потери противника, предварительно, составили 7 военных.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тунгуска» ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника».

Российские бойцы поразили ЗРК 2С6 из состава 1020-го полка противника с помощью ударных дронов. После попадания в боевой модуль произошла детонация боекомплекта, взорвались зенитные ракеты и снаряды.

В результате атаки также повреждены транспортно-заряжающая машина и автомобиль Урал.

По предварительным данным, ВСУ потеряли 7 солдат.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили 421-й батальон БПЛА «Сапсан» на сумское направление.

