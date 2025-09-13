Старейшее дерби страны: «Динамо» и «Спартак» сыграли в результативную ничью

В День города в Москве, 13 сентября, прошло старейшее дерби страны «Динамо» — «Спартак». В первом тайме лучше играла бело-голубая команда, а во втором уже красно-белая. В итоге встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Как проходил матч, кто смог отличиться, что сказали тренеры футбольных клубов после матча — в материале «Вечерней Москвы».
«Динамо» в первом тайме забило два мяча и пропустило «глупый» гол.
Встреча на домашнем стадионе «Динамо», «ВТБ Арене», началась в 16:45. На трибунах был практически аншлаг, среди известных личностей, пришедших на футбол, можно было заметить актера Павла Деревянко, продюсера Игоря Крутого и адвоката Александра Добровинского. Из интересных моментов перед началом встречи было то, что в составе красно-белых вышел новичок команды Александер Джику, присоединившейся к коллективу пару дней назад, а футболист бело-голубых Денис Макаров вышел на поле с ребенком на руках.
В первые 15 минут матча «Динамо» очень хорошо давило «Спартак»: у красно-белых был всего один подход к воротам. Однако уже на 19-й минуте «Спартак» смог забить гол. К этому привела несогласованность защитника «Динамо» Бахтиера Зайнутдинова и вратаря команды Андрея Лунева. В результате ошибки в обороне нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отправил мяч в пустые ворота.
Спустя две минуты после забитого мяча борьба усилилась, что привело к жесткому столкновению между нападающим «Динамо» Бителло и защитником «Спартака» Даниилом Денисовым. В результате стычки футболисту красно-белых разбили голову, у него сильно начала струиться кровь. Первым к травмированному игроку подбежал врач «Динамо», он был ближе всего к игроку. Оказав ему первую помощь, он передал его медицинской бригаде «Спартака».
«Динамо» смогло отыграться уже на 26-й минуте: забил Бителло ударом со штрафного. Вратарь «Спартака» думал, что идет подача, однако мяч попал в ворота, никого не коснувшись. Новичок красно-белых Александер Джику, который подписал контракт с московской командой за несколько дней до игры, сумел отличиться уже в первые 30 минут своего первого матча. Однако запомнился он лишь желтой карточкой, а не результативным действием.
Нападающий «Динамо» Бителло забил свой второй мяч в самой концовке первого тайма. Тренер «Спартака» Деян Станкович был сильно разозлен из-за пропущенного мяча. Он считал, что гол не следовало засчитывать из-за якобы нарушения со стороны бело-голубых. Коуч настолько сильно ругал арбитра, что тренера красно-белых решили в итоге удалить. Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».
«Спартак» добавил во втором тайме, вырвав ничью.
Второй тайм красно-белые начали очень активно. Уже на 47-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия попал в перекладину, мяч едва не оказался в сетке ворот.
Забить второй мяч «Спартаку» удалось на 63-й минуте. После удара Гарсии мяч прошел между ног у Лунева и оказался в сетке. Счет стал 2:2.
В соцсетях болельщики «Динамо» возложили вину за пропущенные мячи на вратаря Андрея Лунева: первый гол был из-за несогласованности с защитником своей команды, а второй он пропустил между ног. Примечательно, что для вратаря бело-голубых это первый матч после скандала, когда его заметили на трибунах с жевательным табаком. Во время встречи «Динамо» с ЦСКА в трансляцию матча попал момент, как он достал что-то из кармана и положил под губу. Врач команды тогда подтвердил, что это был жевательный табак. Гендиректор клуба Павел Пивоваров после того случая заявил, что разберется в ситуации с голкипером.
В попытке вырвать победу главный тренер «Динамо» выпустил на поле на 79-й минуте Константина Тюкавина, который только восстановился после серьезной травмы. На 83-й минуте нападающий уже мог забивать, оказавшись один на один с вратарем «Спартака». Удар получился смазанным.
В итоге встреча так и закончилась вничью — 2:2.
Тренер «Спартака» сетовал на судей, а Карпин был недоволен ошибками.
На послематчевой пресс-конференции тренер «Спартака» Деян Станкович был по-прежнему зол на арбитра. По его мнению, все спорные эпизоды судья трактовал в пользу «Динамо». Некоторые арбитры «плохо» относятся к «Спартаку», считает главный тренер команды.
— Мы должны понимать, что арбитр сегодняшнего матча всегда подобные эпизоды трактовал однозначно. У нас есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо, — заявил Деян Станкович.
При этом главный тренер команды уточнил, что в первом тайме «Спартак» действительно хуже играл, чем «Динамо». Однако во втором тайме команде удалось перевернуть встречу, красно-белые заслужили победу, считает Станкович.
— Я думаю, что «Динамо» играло лучше, чем мы в первом тайме, а во втором тайме уже мы играли намного лучше. Я думаю, что мы заслужили победу, — добавил главный тренер «Спартака».
Валерий Карпин, коуч «Динамо», после матча заявил, что недоволен количеством ошибок. Однако он отметил, что ошибки были у обеих команд и возникли не на ровном месте, а из-за прессинга соперника.
— Много ошибок было. Ошибок было много не потому, что игроки ошибались просто так, а потому, что и та и другая команда очень хорошо прессинговала, — заявил Валерий Карпин.
Также его спросили, доволен ли он сегодняшним результатом — ничьей со счетом 2:2. Главный тренер «Динамо» заявил, что бело-голубые могли выиграть этот матч.
— Я считаю, что («Динамо» — прим. «ВМ») потеряло (два очка — прим. «ВМ»), — добавил Карпин.
После встречи «Спартак» занимает седьмое место, а «Динамо» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующая встреча у красно-белых будет 18 сентября на домашнем стадионе с «Ростовом» в Кубке России. Бело-голубые кубковую встречу проведут в гостях с «Сочи» 17 сентября.