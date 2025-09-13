Старейшее дерби страны: «Динамо» и «Спартак» сыграли в результативную ничью

В соцсетях болельщики «Динамо» возложили вину за пропущенные мячи на вратаря Андрея Лунева: первый гол был из-за несогласованности с защитником своей команды, а второй он пропустил между ног. Примечательно, что для вратаря бело-голубых это первый матч после скандала, когда его заметили на трибунах с жевательным табаком. Во время встречи «Динамо» с ЦСКА в трансляцию матча попал момент, как он достал что-то из кармана и положил под губу. Врач команды тогда подтвердил, что это был жевательный табак. Гендиректор клуба Павел Пивоваров после того случая заявил, что разберется в ситуации с голкипером.