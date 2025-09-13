Семью экс-президента Киргизии принудительно выселяют из дома

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из их дома в селе Кой-Таш. Об этом сообщила его дочь политика Алия Шагиева в социальных сетях.
— Вторжение, собираются штурмовать дом! Не предоставили документы, ударили мою помощницу Хотят как можно скорее начать строительные работы, хотя суд еще не завершен, — написала Шагиева в блоге.
Она заявила, что выселение является местью в адрес Алмазбека Атамбаева. В своей публикации дочь экс-президента уточнила, что дом еще не был передан в государственную собственность, так как судебные разбирательства все еще продолжаются.
Тем не менее, в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом Киргизии сообщили «Интерфаксу», что по решению суда участок, где находится дом Алмазбека Атамбаева, был возвращен в государственную собственность. Власти намерены возвести на этом месте дом для престарелых и детский сад.
В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Осуждение связано с делом о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году и рядом других эпизодов.
Атамбаев уже был взят под стражу в августе 2020 года по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда протестующим удалось освободить его из заключения.