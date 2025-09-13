Семью экс-президента Киргизии принудительно выселяют из дома

Атамбаев уже был взят под стражу в августе 2020 года по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда протестующим удалось освободить его из заключения.