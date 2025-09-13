Умер Александр Жаров, советский и российский бард

Умер Александр Жаров, известный советский и российский бард. Об этом сообщает областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина. Отмечается, что на момент смерти Жарову было 68 лет.
«Скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск. Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем», — говорится в сообщении объединения, опубликованном в социальной сети.
Причиной смерти барда, как сообщает клуб авторской песни, стала продолжительная болезнь. Согласно источнику, Жаров ушел из жизни 7 сентября 2025 года. Прощание с ним состоялось 10 сентября.
