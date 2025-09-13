Умер Александр Жаров, советский и российский бард

«Скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск. Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем», — говорится в сообщении объединения, опубликованном в социальной сети.