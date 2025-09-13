Семью экс-главы Киргизии выселяют из дома

Ранее стало известно, что суд Бишкека признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по нескольким уголовным статьям и заочно приговорил его к 11,5 года лишения свободы. Суд установил, что Атамбаев совершил незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, был причастен к коррупционным схемам, а также сыграл ключевую роль в организации массовых беспорядков 7−8 августа 2019 года в Кой-Таше.