Женщина избила полутораметрового аллигатора, чтобы спасти щенка, которого он схватил. Об этом сообщило издание New York Post.
Инцидент произошел в штате Флорида. Дани Урайт гуляла со своим четырехмесячным щенком рядом с домом в Ленд-О’Лейкс, когда аллигатор вынырнул из болотистой речки и ухватил щенка за ошейник.
— Я услышала визг и почувствовала, как меня потянуло. Аллигатор держал его за ошейник и тащил, и я не собиралась его отпускать, — поделилась американка.
Чтобы освободить питомца, женщина начала бить аллигатора по глазу, пока тот не отпустил щенка. Хотя пес остался невредим, саму Урайт рептилия покусала, сейчас женщина восстанавливается.
Позже сотрудники Флоридской комиссии по рыболовству и охране дикой природы поймали аллигатора и прогнали его с территории, говорится в материале.
В индийском штате Уттар-Прадеш женщина спасла своего сына из пасти гигантского крокодила. Хищник длиной семь метров атаковал мальчика, купавшегося в дренажной канаве, и утащил его под воду. Услышав крики, 35-летняя Майя Деви бросилась на помощь и начала бить рептилию железным прутом, пока та не отпустила ребенка.