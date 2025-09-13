Женщина избила полутораметрового аллигатора, чтобы спасти щенка

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина спасла своего сына из пасти гигантского крокодила. Хищник длиной семь метров атаковал мальчика, купавшегося в дренажной канаве, и утащил его под воду. Услышав крики, 35-летняя Майя Деви бросилась на помощь и начала бить рептилию железным прутом, пока та не отпустила ребенка.