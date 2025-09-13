Ганчев: украинские войска практически покинули Купянск

«Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования почти оставили город. Остаются только на отдельных укреплённых позициях, которые хорошо защищены. С передовых рубежей они пытаются отходить, понимая, что оставаться в Купянске сейчас смерти подобно», — рассказал Ганчев.