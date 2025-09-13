Ричмонд
Ганчев: украинские войска практически покинули Купянск

В Купянске остаётся много гражданских жителей, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ практически покинули Купянск Харьковской области, оставив лишь отдельные группы военных на хорошо укреплённых позициях. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По его словам, российские штурмовые подразделения уже проникли в город и достигли его центра.

«Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования почти оставили город. Остаются только на отдельных укреплённых позициях, которые хорошо защищены. С передовых рубежей они пытаются отходить, понимая, что оставаться в Купянске сейчас смерти подобно», — рассказал Ганчев.

По данным российской разведки, в городе до сих пор находятся значительное количество мирных жителей, отметил Ганчев.

Ранее он сообщал, что штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в Купянске, последовательно вытесняя подразделения ВСУ с занятых ранее позиций.

Накануне в Сети появлялись кадры повторной операции «Поток» в Купянске.