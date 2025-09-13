Грузовой корабль Прогресс МС-32 успешно пристыковался к модулю Звезда

«Прогресс» доставил на МКС более 2,5 тонны различных грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» под номером 7 и уникальную установку для проведения экспериментов по синтезу полупроводниковых материалов в условиях космического полета. Данное оборудование необходимо для проведения научных экспериментов и обеспечения дальнейшей работы экипажа на орбите.