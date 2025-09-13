NYP: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка жил с трансгендером*

Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, 22-летний Тайлер Робинсон, сожительствовал с трансгендером*. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники.
Партнер Робинсона, который прошел трансгендерный* переход, сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и предоставляет правоохранительным органам необходимую информацию для расследования убийства Кирка. Переписка этого человека с Робинсоном ранее сыграла важную роль в задержании подозреваемого.
Кроме того, на гильзах для оружия, из которого Чарли Кирка, обнаружили насмешливые послания: «Эй, фашист! Лови!», «Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» и «Если ты это читаешь, ты гей*, lmao». Аббревиатура «lmao» означает насмешку над ситуацией или оппонентом.
По информации источников телеканала CNN, Робинсона властям преступника передал его собственный отец, которому тот рассказал о расправе.
Чарли Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После убийства на месте началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Чарли Кирк.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.