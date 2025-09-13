Ричмонд
Менеджер Курткуковой ответил на обвинения из-за отказал фотографироваться с детьми

Концертный менеджер певицы Татьяны Куртуковой Борис Чигирев опроверг информацию об отказе артистки фотографироваться с детьми после выступления в Салехарде.

Концертный менеджер певицы Татьяны Куртуковой Борис Чигирев опроверг информацию об отказе артистки фотографироваться с детьми после выступления в Салехарде. Об этом сообщает «МК Ямал».

По словам представителя, Куртукова сделала общее фото с залом, куда вышли несколько детей, а также отдельные снимки с юными поклонниками на сцене и за кулисами. Чигирев отметил, что организаторы не обращались с просьбой о дополнительных фотосессиях.

«Зрителей было действительно много — полный зал, и сфотографироваться с каждым было нереально. Детям был отдан приоритет», — подчеркнул менеджер.

В подтверждение своих слов Чигирев предоставил редакции фотографии с концерта. Ранее сообщалось, что певица отказалась фотографироваться с детьми после выступления.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.