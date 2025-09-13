От соревнований до рыцарской программы. Как Минск отмечал свое 958-летие

Ярко и разнообразно Минск отпраздновал свое 958-летие. Основные локации, а это площадка перед центральным входом в парк Победы, зеленая зона вдоль проспекта Победителей, площадка в районе Дворца спорта, парк имени Горького, притягивали тысячи минчан и гостей города. Пока мы ждем кульминации праздничных мероприятий — фейерверк-шоу в сквере «Старостинская слобода», которое начнется в 23.00, расскажем, кто оказался сильнейшим среди пожарных-спасателей и чем привлекателен Минск рижанам.
С самого утра на площадке перед центральным входом в парк Победы силой, мастерством и выносливостью мерились пожарные-спасатели. Международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель — 2025» уже в девятый раз собрали представителей этого зрелищного вида спорта. Соревнования проходят с 2016 года.
В упорной, серьезнейшей борьбе победили, вновь защитив титул сильнейших, спасатели Минского городского управления МЧС. «Борьба была действительно очень упорной. Конкуренцию составляли сильнейшие команды из Брестского и Минского областных управлений, а также коллеги из Санкт-Петербурга. У россиян очень сильная команда — знаем об этом не понаслышке, поскольку регулярно встречаемся на спортивных площадках», — рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
По результатам командной эстафеты минские спасатели уступили питерцам и заняли 2-е место. На первом месте оказалась команда из Санкт-Петербурга. Несмотря на это, в общекомандном зачете спасатели из Минска все равно стали абсолютными победителями.
У команды из Вологодской области сегодня не было призовых мест: ребята в первый раз участвовали в подобного рода соревнованиях. Впрочем, они впечатлились масштабами проведения и вообще видом спорта и захотели принимать участие в подобных состязаниях. Участники из Вологды уже пообщались с питерцами на этот счет и планируют участвовать в соревнованиях на их площадке, чтобы оттачивать навыки и повышать уровень мастерства. В будущем смогут рассчитывать на высокие результаты на стартах.
В Минске соревнования в таком масштабе проходят только в День города. Однако в теплое время года в столице организуют городские соревнования. Во время их проведения можно найти новых членов сборной команды для участия в соревнованиях международного плана.
«Все упражнения, которые выполняют ребята, — это практико-ориентированная история. Разумеется, на соревнованиях они носят более зрелищный, спортивный характер. Тем не менее абсолютно все элементы спасатели выполняют непосредственно на выездах при ликвидации чрезвычайной ситуации, при спасении людей. Поэтому для них это очередной способ отработать навыки и знания, при этом показать, в том числе зрителям, что есть такая служба, которая способна выдерживать силовые, комбинированные нагрузки. Такие тяжелейшие упражнения способны выполнять не все», — заметила Ольга Мельченко.
Недалеко расположилась площадка ко Дню танкистов. Здесь можно было посмотреть легендарный танк Т-34, а также современные образцы вооружения. В частности, легкобронированный автомобиль «Дракон», минометный комплекс 2С12Б «САНИ», бронетранспортер БТР82А, танк Т-72Б3, средний танк Т-34−85, танк Т-72БМ2.
Военная академия представила образцы оружия и вооружения каждого из факультетов ведущего военного вуза страны, а также снаряжение и обмундирование современной белорусской армии, которые каждый желающий смог примерить на себя. Курсанты давали примерить армейский шлем, поработать с радиостанцией.
К зеленой зоне вдоль проспекта Победителей стремились минчане даже из удаленных районов Минска. Здесь проходил международный фестиваль «Минск старажытны». Зрители могли увидеть конные маневры согласно строевому уставу конницы РККА 1938 года, пеший рыцарский турнир, реконструкцию Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны, выступление фехтовальщиков 17 века, финал лучного турнира, конный рыцарский турнир, штурм замка — театрализованное массовое сражение.
Из Уручья сюда, на рыцарскую программу, вместе с семьей — мужем и тремя детьми — приехала Карина Качук. По ее словам, программа по городу в целом очень интересная, но так или иначе себя повторяет: ярмарки, конкурсы, военная техника. А на этой площадке очень самобытно. «Мы полюбовались турниром, прошли по выставке, а сейчас собираемся посмотреть, как облачаются рыцари», — рассказала она.
После этого семья Карины Качук планировала ехать в парк Горького. Говорит, можно посмотреть на будущие профессии, понаблюдать за химическими и физическими опытами. Выступают интересные лекторы, которые могут заинтересовать как детей, так и взрослых.
Женщина добавила, что любит Минск — это чистый, красивый, дружелюбный, очень комфортный город. «У меня папа офицер. Мы ездили по разным не только городам, но и странам. Это действительно во всех отношениях уютный город. Если кто-то думает, что есть лучше, — пробуйте, конечно. Но заверяю, а у меня есть опыт, что это не так», — сказала она.
Минчанин Анатолий пришел с женой и внуком. Сами они из Чижовки. Также захотели посмотреть рыцарские бои. Говорят, здесь насыщенная программа, очень интересная, поэтому и приходят каждый год.
По случаю праздника широкая программа была и в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Сотрудники подготовили тематическую программу, раскрывающую подвиг белорусского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.
Посетители тематической экскурсии «Их именами названы улицы» познакомились с героями Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы города Минска. Это участники подпольной и партизанской борьбы, воины Красной армии, которые участвовали в боях на территории Минска по его освобождению в ходе операции «Багратион».
Особым вниманием, особенно среди детей, пользуется интерактивная программа «Крылья Победы» на площадке у самолета ЛИ-2. Работал мобильный музей, в котором посетители могли подробнее узнать об исторических событиях Великой Отечественной войны и подвигах уроженцев города от научных сотрудников музея. Кроме того, сотрудники организовали пространство «Музей для детей», в котором прошел творческий мастер-класс «Виды родного города». Также в «Музее для детей» работал «Танковый бой», где можно было почувствовать себя настоящим защитником Родины на аттракционе виртуальной реальности. Работали книжная выставка «Город и годы», посвященная становлению города Минска, а также интерактив «Печатный станок», где каждый желающий мог создать праздничную открытку и напечатать листовку с помощью интерактивного печатного станка.
По словам заведующей отделом музейных коммуникаций музея Юлии Мирошник, недалеко проходило большое количество интересных мероприятий, после которых жители и гости столицы с удовольствием заходили в музей. По традиции сюда пришло большое количество делегаций из стран СНГ и не только. Было много молодежи.
Городские парки также стали местом притяжения, в том числе иностранцев. Кирилл Богданов с семьей приехал в Минск из Риги на время отпуска и зашел сегодня в Центральный детский парк имени М. Горького, где проходил молодежный фестиваль профессий.
«Так получилось, что попали на День города. Очень интересно на празднике, огромное количество развлекательных программ для детей, сын в восторге. Такие фестивали очень важны для общества, для родителей и молодежи. В Латвии мы тоже посещаем подобные мероприятия. В целом очень понравился Минск — красивый, ухоженный город, много пространства, воздуха. Дороги широкие — много полос движения, на машине можно свободно перемещаться. Чисто, опрятно, есть куда съездить», — рассказал он.
В интерактивных зонах парка имени М. Горького участники могли познакомиться с десятками востребованных специальностей — от спасателя, врача и учителя до инженера, дизайнера и программиста. Для гостей подготовили мастер-классы, квесты, VR-демонстрации, профориентационные игры, выставки техники и культурную программу на сцене.
Среди других масштабных мероприятий — спортивный праздник «Олимпийский день» у Дворца спорта, городской праздник «Открой мир ярких возможностей!» на летней эстраде Дворца детей и молодежи, торжественная церемония вручения наград «Минчанин года». В целом же праздники проходили по всему Минску.
Фото Виталия Пивоварчика, Сергея Шелега, Рамиля Насибулина, Дениса Костюченко.