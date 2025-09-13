От соревнований до рыцарской программы. Как Минск отмечал свое 958-летие

Женщина добавила, что любит Минск — это чистый, красивый, дружелюбный, очень комфортный город. «У меня папа офицер. Мы ездили по разным не только городам, но и странам. Это действительно во всех отношениях уютный город. Если кто-то думает, что есть лучше, — пробуйте, конечно. Но заверяю, а у меня есть опыт, что это не так», — сказала она.