NYP: подозреваемый в убийстве политика Чарли Кирка жил с трансгендером*

Мужчина, подозреваемый в убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и американского активиста Чарли Кирка, жил с трансгендером*. Об этом сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается в материале газеты, партнер подозреваемого в убийстве Кирка совершает трансгендерный переход*. При этом он сотрудничает с Федеральным бюро расследований США, сообщая правоохранительным органам необходимую информацию в рамках расследования убийства политика.
Как сообщал Трамп в интервью Fox News, задержанного по подозрению в убийстве Кирка ранее выдал правоохранителям кто-то очень близкий злоумышленнику.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Daily Mail, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон. 22-летний молодой человек является студентом, который проживал в штате Юта.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.