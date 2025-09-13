Ричмонд
NYP: подозреваемый в убийстве политика Чарли Кирка жил с трансгендером*

Трансгендер*, живший с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка, сотрудничал с ФБР в рамках расследования инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, подозреваемый в убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и американского активиста Чарли Кирка, жил с трансгендером*. Об этом сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в материале газеты, партнер подозреваемого в убийстве Кирка совершает трансгендерный переход*. При этом он сотрудничает с Федеральным бюро расследований США, сообщая правоохранительным органам необходимую информацию в рамках расследования убийства политика.

Как сообщал Трамп в интервью Fox News, задержанного по подозрению в убийстве Кирка ранее выдал правоохранителям кто-то очень близкий злоумышленнику.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Daily Mail, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон. 22-летний молодой человек является студентом, который проживал в штате Юта.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

