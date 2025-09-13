Краснодар обыграл Акрон и вернулся на первое место в РПЛ

Игра началась с гола Виктора Са на 14-й минуте. На 23-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч на 76-й минуте забил Никита Кривцов.
Ранее Life.ru рассказывал о пополнении в стане «Краснодара». Клуб объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского Динамо. В новой команде защитник будет выступать под номером 17.
