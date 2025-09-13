Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодар обыграл Акрон и вернулся на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 2:1 и вернулся на первое место в Российской Премьер-лиге. Матч проходил на домашнем стадионе краснодарцев.

Источник: Life.ru

Игра началась с гола Виктора Са на 14-й минуте. На 23-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч на 76-й минуте забил Никита Кривцов.

Благодаря этой победе «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал 19 очков после восьми туров и обошёл «Локомотив», у которого 16 очков. В следующем туре «быки» 21 сентября примут «Зенит». «Акрон» 20 сентября сыграет дома с «Рубином».

Ранее Life.ru рассказывал о пополнении в стане «Краснодара». Клуб объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского Динамо. В новой команде защитник будет выступать под номером 17.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше