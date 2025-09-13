Наемник ВСУ из США Джейсон Кристофер Делла Вольпе с позывным Metal ликвидирован в зоне СВО, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
Уточняется, что американца ликвидировали бойцы российских подразделений группировки «Восток».
Вольпе, родившийся 19 февраля 2005 года, заявлял, что приехал воевать на Украину, чтобы «дать отпор Путину и его войскам». Речь американца была использована для рекламы 23-й механизированной бригады ВСУ, где он служил. В ней он заявлял о своем большом опыте.
Вольпе поступил на службу в ВМФ США, когда ему было 18 лет, а как только ему исполнилось 20 лет, он отправился на Украину.
Ранее газета New York Times писала, что на Украине с начала конфликта ликвидировали не менее 92 американских наемников ВСУ.
Генерал Сергей Липовой отмечал, что российские военные в зоне СВО ликвидировали порядка 10 тысяч иностранных наемников ВСУ.