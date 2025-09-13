Вольпе, родившийся 19 февраля 2005 года, заявлял, что приехал воевать на Украину, чтобы «дать отпор Путину и его войскам». Речь американца была использована для рекламы 23-й механизированной бригады ВСУ, где он служил. В ней он заявлял о своем большом опыте.