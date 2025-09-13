Рубио: Остается неясным, были ли дроны направлены в Польшу намеренно

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что остается неясным, были ли беспилотники на территории Польши направлены в республику намеренно.
«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу», — отметил американский политик.
По словам Рубио, прежде чем принимать какие-либо решения относительно инцидента, стоит ознакомиться со всеми фактами и провести соответствующие консультации с партнерами по НАТО.
При этом госсекретарь США уверяет, что в любом случае инцидент остается «опасным и неприемлемым».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Reuters, что Европа выразила обеспокоенность из-за сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с беспилотником в Польше.