Четыре гола и удаление Станковича: «Спартак» и «Динамо» выдали огненное дерби в РПЛ

В составе «красно-белых» дубль оформил Ливай Гарсия, отличившийся на 19-й и 63-й минутах матча. Двумя мячами у «бело-голубых» отметился Бителло, оба гола оформив в первом тайме (26-я и 45+3 минуты). На поле на 79-й минуте впервые за полгода появился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, который восстановился после разрыва крестообразных связок.