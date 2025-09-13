Четыре гола и удаление Станковича: «Спартак» и «Динамо» выдали огненное дерби в РПЛ

В составе «красно-белых» дубль оформил Ливай Гарсия, отличившийся на 19-й и 63-й минутах матча. Двумя мячами у «бело-голубых» отметился Бителло, оба гола оформив в первом тайме (26-я и 45+3 минуты). На поле на 79-й минуте впервые за полгода появился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, который восстановился после разрыва крестообразных связок.
Стоит отметить, что судья Егор Егоров удалил по ходу матча главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Согласно протоколу встречи, причиной стало «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра».
По итогам встречи «Спартак» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, тогда как «Динамо» с девятью очками расположилось на строчку ниже.
