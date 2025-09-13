После взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному пути

На участке Малоархангельск — Глазуновка Орловской области временно приостановлено движение поездов дальнего следования из-за проведения оперативных мероприятий. Пассажирские перевозки организованы по альтернативному маршруту, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.
Для пассажиров «Ласточек» организованы компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск, чтобы они могли продолжить поездку на электропоездах до конечных пунктов назначения.
Пассажирам поездов дальнего следования, чьи поездки задерживаются более чем на 4 часа, а также ожидающим поезда на вокзалах, обеспечивается бесплатное питание.
Для координации всех процессов на Московской железной дороге действует оперштаб под руководством начальника МЖД Павла Иванова.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при взрыве на железнодорожных путях погибли 2 человека. Ещё один человек получил ранение.