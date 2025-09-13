Украинский режиссер Сенцов, переданный при обмене пленными, стал командиром ВСУ

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов начал командовать батальоном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили местные СМИ.
— У меня плохие для вас новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и, скорее всего, в этом году не закончится, — заявил он на ежегодной конференции YES.
Сенцов в 2014 году был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности России по обвинению в терроризме и в 2015 году приговорен к 20 годам лишения свободы. В 2019 году он был освобожден и передан Украине в результате обмена пленными.
В 2022 году режиссер присоединился к территориальной обороне Киева, которая является частью Вооруженных сил Украины, и призвал к бойкоту российского кино. Позже он стал служить в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Магура», передает «Газета.Ru».
1 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.
Также начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий был ликвидирован на фронте. Деталей уничтожения высокопоставленного командира ВСУ не приводится.