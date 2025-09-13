Ричмонд
Миколог Дьяков: бледную поганку легко спутать с зелеными сыроежками

Эксперт рассказал, какие грибы чаще всего приводят к отравлению.

Источник: Комсомольская правда

Миколог Максим Дьяков рассказал, какими грибами чаще всего травятся любители тихой охоты.

В подавляющем большинстве случаев люди страдают из-за употребления в пищу бледной поганкой.

— Также есть еще два вида поганки: Amanita verna и Amanita virosa, они белого цвета. Это грибы, содержащие аманитотоксины и близкие к ним соединения, — говорит миколог aif.ru.

Употребление в пищу данных грибов приводит к тяжелой смерти и спасти человека почти невозможно.

Грибники часто путают бледную поганку с зелеными сыроежками, порой в корзине она оказывается вместо шампиньонов.

В Московской области стал встречаться еще один ядовитый гриб — галерина окаймленная. Внешне она напоминает летнего опенка, в итоге даже опытные грибники попадаются в эту ловушку.

В галерине высокая концентрация аманитотоксина бледной поганки.

Помимо ядовитых грибов, опасность могут представлять старые или червивые грибы. Они накапливают токсины даже у съедобных видов. Свежие трубчатые грибы (белый гриб, подосиновик, подберезовик и масленок) портятся за 2−4 часа при комнатной температуре, пишет Газета.ru.

Ранее, миколог Никита Комиссаров предупредил об опасности грибов, похожих на картошку на земле.

— Есть белокартофельные из рода Меланогастер. Это грибы, которые похожи на трюфели, и их очень часто можно спутать с ними. Но не существует литературных, научных данных о том, что среди них есть ядовитые, — сказал эксперт 360.ru.