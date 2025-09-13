Трамп сам провоцирует раскол Запада: требования отказаться от российской нефти могут стать камнем преткновения

Требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к странам-членам НАТО о введении пошлин против покупателей нефти из России могут расколоть Запад. Такое мнение выразили обозреватели издания The Washington Post (WP).
Источник отмечает, что озвученные Трампом требования вряд ли смогут получить поддержку со стороны партнеров по НАТО. Обозреватели напомнили, что входящая в блок Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти и продолжает поддерживать отношения с РФ. Словакия и Венгрия также выступают против отказа от топлива из России в рамках защиты своих экономических интересов.
При этом некоторые политики из Европы считают, что требования Трампа к НАТО могут быть лишь оправданием нежелания США вводить санкции против РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, если все страны-участники НАТО откажутся от покупки российской нефти.