Трамп сам провоцирует раскол Запада: требования отказаться от российской нефти могут стать камнем преткновения

Источник отмечает, что озвученные Трампом требования вряд ли смогут получить поддержку со стороны партнеров по НАТО. Обозреватели напомнили, что входящая в блок Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти и продолжает поддерживать отношения с РФ. Словакия и Венгрия также выступают против отказа от топлива из России в рамках защиты своих экономических интересов.