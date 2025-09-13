ВВС Румынии подняли в небо два истребителя F-16 для перехвата беспилотника

Военно-воздушные силы Румынии подняли в небо два F-16 для перехвата беспилотника, замеченного в воздушном пространстве страны, сообщает Antena 3 CNN со ссылкой на официальные данные.
Дрон обнаружили примерно в 20 км к юго-западу от села Килия Веке в уезде Тулча. Истребители сопровождали его до тех пор, пока он не исчез с радаров.
Военные подчеркнули, что беспилотник не пролетал над населёнными пунктами и не создавал прямой угрозы для граждан.
Ранее президент Румынии опроверг слухи и фейки о том, что на территории республики якобы упали российские беспилотники. По его словам, ни единой запчасти российских БПЛА не обнаружено в Румынии не было, однако власти страны всё же обеспокоены ведущимися рядом боевыми действиями.