В Киеве пожаловались на планы НАТО: вот как из-за них ослабеет Украина

Укрепление систем ПВО в странах НАТО приведет к ослаблению обороноспособности Украины. Об этом пишет киевский политолог Виталий Портников для издания Espreso.
«Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность», — передает издание.
Напомним, что в пятницу НАТО объявила о начале операции «Восточный часовой», направленной на укрепление обороны восточного фланга в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом в Польше. Ранее The Wall Street Journal сообщало, что альянс ослабил противовоздушную оборону на восточном направлении, передав часть систем Украине.
Накануне эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с KP.RU объяснил, что такое операция «Восточный часовой» и повлияет ли она на ход спецоперации.