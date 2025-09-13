Дочь экс-президента Киргизии сообщила о выселении семьи из дома

Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Его арестовали 8 августа 2019 года после штурма его резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года судебный орган приговорил его к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы. В ноябре того же года Верховный суд Кыргызстана аннулировал вердикты нижестоящих инстанций и отправил дело на повторное разбирательство. Позже, в июне, Атамбаев был осужден на 11,5 лет лишения свободы.