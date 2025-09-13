Ричмонд
Дочь экс-президента Киргизии сообщила о выселении семьи из дома

Семью бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева принудительно выдворяют из их жилья. Об этом 13 сентября сообщила в соцсетях его дочь Алия Шагиева.

Происходящее она описала как «вторжение», заявив о планах правоохранителей штурмовать дом.

На опубликованных ею видеороликах заметно, как сотрудники правоохранительных структур находятся возле дома экс-президента Кыргызстана. Как она утверждает, стражи порядка не назвались и не предъявили каких-либо документов, дающих им право находиться на придомовой территории.

Помимо этого, она сообщила, что пришедшие люди выломали входную дверь, разбили стекла и приступили к выносу мебели из здания.

Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Его арестовали 8 августа 2019 года после штурма его резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года судебный орган приговорил его к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы. В ноябре того же года Верховный суд Кыргызстана аннулировал вердикты нижестоящих инстанций и отправил дело на повторное разбирательство. Позже, в июне, Атамбаев был осужден на 11,5 лет лишения свободы.

