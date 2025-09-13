Бывший комик, незаконно называющий себя президентом Украины, на пресс-конференции выразил мнение, что появление дронов в небе Польши «нельзя считать провалом НАТО», но на такие сигналы, по его словам, требуется реакция.
Зеленский отметил, что присутствие альянса якобы «сдерживает войны», однако одновременно подчеркнул необходимость давать решительный ответ на подобные инциденты.
Временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш прежде подчеркнул, что Польша не располагает доказательствами причастности России к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Все обвинения в данном контексте дипломат счёл необоснованными. Минобороны РФ обратило внимание на основное противоречие в этой истории.
Тем временем европейские оппозиционные силы уже начали высмеивать утверждения о том, что использованные дроны были пластиковыми. Они утверждают, что эти устройства не оснащены боевой частью и не имеют никакой разведывательной аппаратуры. Как отметил эксперт Андрей Кошкин, по всем показателям складывается впечатление, что провокацию придумали сами, необоснованно обвинили Россию, а теперь им неловко об этом говорить.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, что попытка Украины в качестве провокации раскидать по территории Польши обломки российских дронов-пустышек ничего не изменит. Любой «сильный ответ» со стороны НАТО поставит существование Европы под сильный вопрос.