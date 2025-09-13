Зеленский заявил о необходимости ответа НАТО на беспилотники в Польше

Тем временем европейские оппозиционные силы уже начали высмеивать утверждения о том, что использованные дроны были пластиковыми. Они утверждают, что эти устройства не оснащены боевой частью и не имеют никакой разведывательной аппаратуры. Как отметил эксперт Андрей Кошкин, по всем показателям складывается впечатление, что провокацию придумали сами, необоснованно обвинили Россию, а теперь им неловко об этом говорить.