В белорусском Гродно заметили новейший российский БТР-22

На территории Белоруссии проводятся учения «Запад-2025».

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры, на которых запечатлён новейший российский БТР-22 на улице белорусского города Гродно, в частности, снимок показал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Новый БТР-22 ВС РФ засветился на улицах белорусского Гродно возле границы с Польшей в рамках учений “Запад-2025”», — говорится в публикации.

Новый бронетранспортёр представляет собой «перекомпонованный» вариант БТР-82А, силовое отделение находится в носовой части, а десантное — в кормовой. У новой модели БТР усовершенствовано бронирование, а также улучшена защита против мин.

Манёвры «Запад-2025» проводятся с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии.

В августе в Сети появилось видео с захваченным американским БТР М113 с флагами Российской Федерации и Соединённых Штатов, который был замечен в бою в Запорожской области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что БТР стал отзывом военных на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

