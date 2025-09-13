В белорусском Гродно заметили новейший российский БТР-22

В августе в Сети появилось видео с захваченным американским БТР М113 с флагами Российской Федерации и Соединённых Штатов, который был замечен в бою в Запорожской области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что БТР стал отзывом военных на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.