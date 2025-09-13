«Матрешка Москвы» открылась в парке «Зарядье»

«Защитники Отечества — мы все, вся огромная страна, все, кто помогает нашим ребятам, все, кто думают об этом, трудятся в тылу. И, конечно, самые главные герои — это те, которые на передовой, которые стоят на защите Отечества, специальной военной операции», — сказала она.