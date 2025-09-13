Ричмонд
«Матрешка Москвы» открылась в парке «Зарядье»

В парке «Зарядье» открылся туристический цифровой объект «Матрешка Москвы».

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туристический цифровой объект «Матрёшка Москвы» открылся в День города в парке «Зарядье», передает корреспондент РИА Новости.

«Сохранив своё привычное назначение, туристический центр “Москва” превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире. Она может динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции. Каждый день на “Матрёшке Москвы” будут транслироваться патриотические и культурно-просветительские программы», — прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Открытие «Матрешки» состоялось под государственный гимн Российской Федерации. На праздничном концерте к этому событию выступила народная артистка России Надежда Бабкина. Она поздравила москвичей с Днем города.

«Защитники Отечества — мы все, вся огромная страна, все, кто помогает нашим ребятам, все, кто думают об этом, трудятся в тылу. И, конечно, самые главные герои — это те, которые на передовой, которые стоят на защите Отечества, специальной военной операции», — сказала она.

