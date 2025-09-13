Путин и Собянин открыли станции Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли В Москве открыли четыре новые станции на Троицкой линии метро. Церемония прошла в рамках визита Владимира Путина в Национальный космический центр и была проведена в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.
Как отметил мэр столицы, возведение новых станций было сопряжено с трудностями из-за непростых условий застройки. Речь идет о станциях «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».
По словам Собянина, после открытия данных станций вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет работать как единый участок. В дальнейшем строительство ветки будет продолжено в направлении Троицка", — заявил Сергей Собянин.
Ранее градоначальник пообещал, что к 2028 году протяженность линий метрополитена будет увеличена в два раза.
