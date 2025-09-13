Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Собянин открыли станции Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли В Москве открыли четыре новые станции на Троицкой линии метро.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли В Москве открыли четыре новые станции на Троицкой линии метро. Церемония прошла в рамках визита Владимира Путина в Национальный космический центр и была проведена в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

Как отметил мэр столицы, возведение новых станций было сопряжено с трудностями из-за непростых условий застройки. Речь идет о станциях «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

По словам Собянина, после открытия данных станций вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет работать как единый участок. В дальнейшем строительство ветки будет продолжено в направлении Троицка", — заявил Сергей Собянин.

Ранее градоначальник пообещал, что к 2028 году протяженность линий метрополитена будет увеличена в два раза.

Читайте материал по теме: Путин и Собянин в День города открыли в Москве Национальный космический центр.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше