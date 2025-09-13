RTVI: Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз гражданам РФ

В посольстве Германии в РФ подтвердили ужесточение визовой политики в отношении российских граждан: новые правила затрагивают как шенгенские, так и национальные визы. Об этом пишет RTVI.
«Федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщает RTVI.
В качестве обоснования решения дипломаты ссылаются на «угрозы безопасности» ЕС, связанные с конфликтом на Украине. На вопрос о возможных «серьезных ограничениях» для россиян в рамках санкций представители дипмиссии ответили уклончиво.
Накануне издание Politico, ссылающееся на источник в Европейской комиссии, писало, что в конце декабря 2025 года будут обнародованы рекомендации Европейского союза по ужесточению визового режима для граждан России и других государств, причисленных к «враждебным».