RTVI: Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз гражданам РФ

Германия усилила контроль при выдаче виз россиянам, включая шенгенские и национальные.

Источник: Комсомольская правда

В посольстве Германии в РФ подтвердили ужесточение визовой политики в отношении российских граждан: новые правила затрагивают как шенгенские, так и национальные визы. Об этом пишет RTVI.

«Федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщает RTVI.

В качестве обоснования решения дипломаты ссылаются на «угрозы безопасности» ЕС, связанные с конфликтом на Украине. На вопрос о возможных «серьезных ограничениях» для россиян в рамках санкций представители дипмиссии ответили уклончиво.

Накануне издание Politico, ссылающееся на источник в Европейской комиссии, писало, что в конце декабря 2025 года будут обнародованы рекомендации Европейского союза по ужесточению визового режима для граждан России и других государств, причисленных к «враждебным».