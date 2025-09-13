Нетаньяху сообщил, что лидеры ХАМАС находятся в Катаре и живы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на недавние удары по Катару, намекнув, что руководители палестинского движения ХАМАС всё ещё живы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну. Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к прекращению войны», — заявил он.
Нетаньяху использовал глаголы в настоящем времени, намекая на то, что лидеры ХАМАС по-прежнему живы, хотя прямо об этом не сказал. Издание The Times of Israel подчеркнуло, что его заявление прозвучало в условиях усиливающихся сомнений относительно результативности авиаударов по Дохе.
Ранее стало известно, что арабские страны начали сомневаться в надежности США как партнера и гаранта безопасности на Ближнем Востоке после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе.