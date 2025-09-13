В НОМ оценили организацию голосования в труднодоступных регионах России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных регионах РФ осуществляется в соответствии со всеми нормами закона, сообщил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член СПЧ Александр Брод.
«Последние годы досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах осуществляется в соответствии со всеми нормами закона. Это и возможность волеизъявления, это внимание к избирательным правам наших национальных меньшинств. И вместе с коллегами из общественной палаты Ямала несколько недель назад мы традиционно посетили голосование оленеводов. И должен сказать, что и тайна голосования, и сохранность бюллетеней, и информирование граждан — все велось строго в соответствии с законом», — сказал Брод в ходе брифинга по итогам второго дня голосования в субъектах РФ, который прошел в ОП РФ в субботу в Москве.
Председатель НОМ отметил, что попытки раскачать национальное единство проявляются на выборах разного уровня и особенно усиливаются в период парламентских кампаний. Он добавил, что комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Совет при президенте по межнациональным отношениям на протяжении нескольких лет ведут мониторинг проявлений мигрантофобии, шовинизма и радикализма в ходе избирательных кампаний.
«Если мы хотим сохранить Россию, нужно этому препятствовать, и это абсолютно недопустимо. Поэтому я считаю, что этот мониторинг должен быть продолжен, и к нему стоит подключаться и правозащитникам, и экспертам, обращать внимание на подобные недопустимые высказывания в ходе выборов, и избирательную систему, и соответствующие деловые структуры», — добавил Брод.
Он также отметил, что важным остаётся просвещение общества, чтобы люди понимали: опасные проявления во время избирательных кампаний подрывают национальное единство. Брод добавил, что органы власти и впредь должны уделять внимание как коренным малочисленным народам Севера, так и национальным меньшинствам, проживающим в отдалённых и труднодоступных районах страны.
В единый день голосования 14 сентября проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.