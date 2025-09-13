В НОМ оценили организацию голосования в труднодоступных регионах России

«Последние годы досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах осуществляется в соответствии со всеми нормами закона. Это и возможность волеизъявления, это внимание к избирательным правам наших национальных меньшинств. И вместе с коллегами из общественной палаты Ямала несколько недель назад мы традиционно посетили голосование оленеводов. И должен сказать, что и тайна голосования, и сохранность бюллетеней, и информирование граждан — все велось строго в соответствии с законом», — сказал Брод в ходе брифинга по итогам второго дня голосования в субъектах РФ, который прошел в ОП РФ в субботу в Москве.