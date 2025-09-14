Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт, чтобы не выплачивать долги в казино

В Пуэрто-Рико у порта Сан-Хуан пассажир круизного лайнера Rhapsody of the Seas компании Royal Caribbean, Хей Гонсалес-Диас, попытался избежать уплаты игорных долгов, выпрыгнув за борт. Об этом сообщило CBS News.
Гонсалес-Диас, задолжавший круизной компании около 17 тысяч долларов, в основном за ставки в бортовом казино, прыгнул за борт в воскресенье, когда судно возвращалось из Барбадоса, и направлялся к берегу вплавь. Его подобрал отдыхающий на гидроцикле.
Позднее мужчину задержали у здания Капитолия Пуэрто-Рико. При себе у него было 14,6 тысячи долларов наличными, два телефона и пять удостоверений личности. Его подозревают в попытке обойти таможенные правила декларирования валюты при въезде в США.
Хей Гонсалес-Диас был освобожден под залог. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов, говорится в статье.
