Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт, чтобы не выплачивать долги в казино

Гонсалес-Диас, задолжавший круизной компании около 17 тысяч долларов, в основном за ставки в бортовом казино, прыгнул за борт в воскресенье, когда судно возвращалось из Барбадоса, и направлялся к берегу вплавь. Его подобрал отдыхающий на гидроцикле.