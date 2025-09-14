Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Семенов день 14 сентября на Летопроводец

Узнали, что можно и нельзя делать 14 сентября в Семенов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 сентября вспоминает святого Симеона Столпника Антиохийского. В народе празднуют Семенов день. Вместе с тем существует еще одно название — Летопроводец. Считается, что с названного дня осень полностью вступает в свои права.

Что нельзя делать 14 сентября.

Запрещено ругаться, провоцировать ссоры. Согласно приметам, восстановить отношения с близкими будет сложно. День не подходит для того, чтобы проводить генеральную уборку. Предки верили, что из дома можно вымести достаток.

Что нельзя делать 14 сентября.

По традиции, с указанной даты начинали проводить обряд «осенины». Было принято устраивать игры, водить хороводы и встречать осень.

Согласно приметам, теплая погода обещает комфортную погоду осенью. Гуси, которые улетают на юг, говорят о том, что зима выдастся ранней.

