Увидеть Шанхай и поиграть: китайцы за 11 лет сделали конкурента Final Fantasy

В Россию привезли Lost Soul Aside, один самых амбициозных проектов сезона: ее позиционируют как соперника Final Fantasy, грандиозной и дорогостоящей японской франшизы. Новая игра создана китайским разработчиком-одиночкой по имени Ян Бин. В течение многих лет его авторский проект обрастал командой и обрел влиятельного издателя Sony Interactive. А вместе с ним — многомиллионные вложения, которые всё равно гораздо ниже тех, что тратятся на японские игры серии FF. Есть перевод на русский язык, что делает релиз привлекательным для отечественного пользователя.
О чем расскажет азиатская новинка.
11 лет неимоверного труда, автор, переживший алкогольную зависимость, хроническую бессонницу и почти потерявший друзей, — такова история Ян Бина, создателя Lost Soul Aside. Игру, которую он назвал «единственным спасением от безумия», на обзор «Известиям» предоставила компания «Ачивка», крупнейший дистрибьютор консолей и видеоигр в РФ. Главное в этом проекте — страсть и мечта, но в нем же и трагедия разработчика, а также недостатки, из-за которых пользователи Steam оценили его всего на 58% из 100. Это один из самых низкооцененных проектов 2025 года в категории ААА-игр, то есть сверхдорогих в производстве. Другое дело — справедлива ли такая оценка.
В 2012 году Ян Бин, тогда еще молодой инди-разработчик без опыта и бюджета, начал работать над JRPG, вдохновленной Chrono Trigger и Xenogears. Он мечтал создать игру, которая бы вернула ему ощущение счастья — те дни, когда он играл в старые RPG с друзьями и верил, что сможет изменить мир. Но реальность оказалась жестче: он работал 16 часов в сутки, ел фастфуд, спал на диване в офисе и не видел солнца месяцами.
Давление нарастало: баги в коде, отсутствие денег на художественное оформление, страх, что проект никогда не закончится. Чтобы справиться, он начал пить — сначала по бокалу вина вечером, потом целую бутылку водки в день. Алкоголь помогал ему «отключиться», но утром он просыпался с паническими атаками: сердце колотилось, руки дрожали, а в голове звучали голоса персонажей из игры, обвиняющие его в провале.
Постепенно его жизнь рухнула: друзья перестали звонить, потому что он стал «не тем Ян Бином», а раздражительным, замкнутым, агрессивным. Он перестал выходить из дома, общался только с коллегами по переписке и видел мир через монитор. Иногда он переживал приступы паранойи: думал, что Sony хочет украсть его проект, что фанаты уже ненавидят его игру, что он никогда не закончит.
Однажды он попытался удалить весь код игры — сидел перед компьютером, рука дрожала над кнопкой Delete, и только слезы остановили его. «Я не могу сдаться, — написал он потом в дневнике. — Это единственное, что у меня есть».
Спасло его письмо от Sony. Лейбл заинтересовался проектом и предложил поддержку: деньги на команду, на редакторов, на маркетинг. Ян Бин согласился, и команда выросла до 50 человек. Но он не смог отказаться от алкоголя — теперь он пил, чтобы справиться с новым давлением: ответственность за команду, ожидания Sony, страх, что он подведет всех.
И вот через 11 лет игра вышла. Но Ян Бин не смог радоваться: он потерял почти всех друзей, его здоровье разрушено, а в голове до сих пор звучат голоса персонажей. «Я выпустил игру, — сказал он в интервью. — Но кто я теперь?».
Он прошел через ад ради проекта.
Ян Бин придерживался того, что знал лучше всего, — классической пошаговой механики из 1990-х. Бои на «сетке», комбо из огня + усиления, кастомизация с ограниченными классами. Для него это было безопасно — он не хотел пробовать новое, боясь провала. Но для современных игроков это выглядит как музейный экспонат: медленные бои, предсказуемые тактики, отсутствие инноваций. Исследование мира? Пустые локации, повторяющиеся квесты («принеси предмет», «поговори с NPC») — никаких сюрпризов, только ностальгия по прошлому. Другое дело, что именно сейчас эта ностальгия очень сильна, и каждый месяц выходит по нескольку переизданий старых хитов. И все счастливы, тратят на древние игры приличные деньги.
Главный герой — одинокий парень, который теряет друзей, сомневается в себе и верит, что может спасти мир. Спутники — его замена настоящих друзей, которых он потерял. Диалоги полны банальностей: «Надежда спасет тебя», «Ты не один». Для Бина это было искренне — он думал, что игроки поймут его боль. Но игроки не поняли, потому что о личной трагедии разработчика знали не все. Для посторонних повороты сюжета предсказуемы, финал — типичный «злодей побежден, герой спас мир» — не добавляет ничего нового. Возможно, стресс Ян Бина не дал ему посмотреть на свой проект беспристрастно.
Пользователи жалуются на то, что Lost Soul Aside не соответствует ожиданиям. Они ждали инноваций, глубокого сюжета, захватывающего геймплея — а получили старую JRPG с проблемами, которые отражают личную трагедию разработчика.
Игра получила низкий рейтинг — 57,5% из 100. Это не потому, что она плохая. Это потому, что она следствие 11 лет борьбы с безумием, а не мастхэв для фанатов JRPG. Правда, это ведь рейтинг на Steam, а на PlayStation 5 игра смотрится очень презентабельно и чувствует себя куда лучше. По сути, Lost Soul Aside — это не просто JRPG, то есть японская ролевая игра. Это дневник Ян Бина, переложенный на пиксели и код.
Иными словами, если вы хотите поддержать Ян Бина — купите игру. Только прочитайте о нем побольше, чтобы его история стала для вас личной. Эта игра не про геймплей. Это про человека, который прошел через ад и выжил. Другой вопрос — хватит ли у него сил, чтобы продолжить выбранный путь и дальше пытаться сбросить с престола великую Final Fantasy? А еще — чтобы нанять себе сотрудников, которые сделают его новое детище более конкурентоспособным.