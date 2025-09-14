День объятий со своей собакой и День слушания шорохов: какие праздники отмечают в России и мире 14 сентября

14 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День объятий со своей собакой, День слушания шорохов и День живого творчества.
День объятий со своей собакой.
День объятий со своей собакой придумала американская писательница и специалист по поведению этих животных Ами Мур. В этот праздник можно разделить со своим псом радость объятий, сделать совместные фотографии и выложить их в социальные сети, а также взять собаку из приюта.
День слушания шорохов.
Считается, что с появлением кино, телевидения и видеокамер, аудиальное (слуховое) восприятие окружающего мира отошло на задний план, однако от этого оно не стало менее важным. Поэтому 14 сентября отмечается День слушания шорохов, во время которого следует прислушиваться к повседневным звукам: шелесту листвы, звуку машин, пению птиц и многим другим.
День живого творчества.
В День живого творчества необходимо внести в свою повседневную жизнь немного разнообразия и проявить креативность. Можно написать картину, сочинить музыку, придумать стих или рассказ, а также приготовить любимое блюдо по своему собственному рецепту.