День объятий со своей собакой и День слушания шорохов: какие праздники отмечают в России и мире 14 сентября

Считается, что с появлением кино, телевидения и видеокамер, аудиальное (слуховое) восприятие окружающего мира отошло на задний план, однако от этого оно не стало менее важным. Поэтому 14 сентября отмечается День слушания шорохов, во время которого следует прислушиваться к повседневным звукам: шелесту листвы, звуку машин, пению птиц и многим другим.