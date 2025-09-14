Народный календарь. Как 17 сентября уберечь свой дом от пожаров

В эту дату следует уважительно относиться к огню. Нельзя бросать в пламя мусор или ругаться на него. Даже тушить огонь нужно бережно, иначе он принесет в жизнь неприятности. Также нельзя разводить пламя ради забавы или от нечего делать. В том числе, нельзя просто так зажигать спички или чиркать зажигалкой. Огонь следует разводить только по необходимости.