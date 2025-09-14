Народный календарь. Как 17 сентября уберечь свой дом от пожаров

Православные 17 сентября отмечают праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В народе ее считали охранительницей от пожаров и молний. Чтобы уберечь свой дом от огня, крестьяне совершали ход вокруг жилища, держа в руках «Неопалимую Купину».
В эту дату следует уважительно относиться к огню. Нельзя бросать в пламя мусор или ругаться на него. Даже тушить огонь нужно бережно, иначе он принесет в жизнь неприятности. Также нельзя разводить пламя ради забавы или от нечего делать. В том числе, нельзя просто так зажигать спички или чиркать зажигалкой. Огонь следует разводить только по необходимости.
Приметы погоды:
Дождь, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.
После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.
Если в сентябре на дубах много желудей, то перед Рождеством будет также много снега.
Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием.
Именины отмечают: Митрофан, Михаил, Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван.