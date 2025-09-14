В регионах РФ начался последний день выборов

В первый день выборов разного уровня, 12 сентября, избирательные участки открылись в 44 регионах, где было принято решение проводить голосование в течение трех дней. На следующее утро к ним присоединились еще 9 субъектов. В воскресенье голосование начнется в 22 субъектах, в том числе в Татарстане, где пройдут выборы главы региона, а также депутатов гордумы Казани. В 6 регионах присутствует вариативность периода проведения голосования на выборах разного уровня — в различных сочетаниях. Первые итоги выборов всех уровней станут известны после 20:00 по местному времени, когда закроются избирательные участки.