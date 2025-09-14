Маск призвал к роспуску парламента Британии и проведению выборов

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что парламент Британии следует распустить, кроме того, он призвал провести досрочные выборы.
«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Следует что-то делать. Следует распустить парламент и провести новое голосование», — сказал Маск.
Он выступил в онлайн-формате на акции правого активиста Томми Робинсона «Соединим королевство».
В настоящее время в Лондоне проводятся масштабные протесты. Протестующие недовольны действиями премьер-министра Кира Стармера. В частности, они критикуют миграционную политику правительства.
Маск выразил мнение, что Британия страдает от неконтролируемой миграции, а также столкнулась с бюрократией и ограничением свободы слова.
Ранее сообщалось, что Маск посмеялся над британским флотом после сравнения с ВМФ РФ.