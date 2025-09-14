Ричмонд
В Киевской области прогремел взрыв на нефтебазе

В Киевской области не было объявления тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В Киевской области произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Однако конкретные сведения отсутствуют. Уточняется, что тревога в данном районе не объявлялась. Ранее поступали сообщения о взрыве в этом регионе.

Напомним, несколько дней назад в некоторых районах Киева были замечены перебои с электроснабжением после взрывов возле Трипольской ТЭС. Известно, что данная станция является одной из самых масштабных энергогенерирующих объектов на территории Киевской области.

В Минобороны РФ и Кремле неоднократно заявляли, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины, избегая атак на объекты социальныойинфраструктуры. В отличие от этого, украинские вооружённые формирования действуют иначе.