В Киевской области произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Однако конкретные сведения отсутствуют. Уточняется, что тревога в данном районе не объявлялась. Ранее поступали сообщения о взрыве в этом регионе.
Напомним, несколько дней назад в некоторых районах Киева были замечены перебои с электроснабжением после взрывов возле Трипольской ТЭС. Известно, что данная станция является одной из самых масштабных энергогенерирующих объектов на территории Киевской области.
В Минобороны РФ и Кремле неоднократно заявляли, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины, избегая атак на объекты социальныойинфраструктуры. В отличие от этого, украинские вооружённые формирования действуют иначе.