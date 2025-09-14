Ричмонд
Семь часов видео: Стало известно, сколько человек посмотрели трансляцию с протестов в Лондоне против Стармера

Трансляция активиста Робинсона с акции в Лондоне собрала 2,5 млн просмотров.

Источник: Комсомольская правда

Прямая трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с мероприятия «Unite the Kingdom» в Лондоне, проводимая через социальную сеть X, достигла аудитории в 2,5 миллиона зрителей.

Трансляция длится свыше 7 часов и собрала 2,5 млн просмотров по данным счетчика.

Напомним, что шествие в Лондоне под названием «Соединим королевство», инициированное правым активистом Томми Робинсоном, стартовало в субботу с площади Рассел-сквер и двинулось к Уайтхоллу. Характерной деталью стали многочисленные национальные флаги Англии и «Юнион Джек» в руках участников.

В то время как Томми Робинсон заявлял о «миллионах» участников акции, лондонская полиция в официальном комментарии для The Guardian указала на примерно 110 тысяч протестующих. Участники выражали протест против премьера Королевства Кира Стармера, миграционной политики и предполагаемого ограничения свободы слова.

