Семь часов видео: Стало известно, сколько человек посмотрели трансляцию с протестов в Лондоне против Стармера

Прямая трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с мероприятия «Unite the Kingdom» в Лондоне, проводимая через социальную сеть X, достигла аудитории в 2,5 миллиона зрителей.
Трансляция длится свыше 7 часов и собрала 2,5 млн просмотров по данным счетчика.
Напомним, что шествие в Лондоне под названием «Соединим королевство», инициированное правым активистом Томми Робинсоном, стартовало в субботу с площади Рассел-сквер и двинулось к Уайтхоллу. Характерной деталью стали многочисленные национальные флаги Англии и «Юнион Джек» в руках участников.
В то время как Томми Робинсон заявлял о «миллионах» участников акции, лондонская полиция в официальном комментарии для The Guardian указала на примерно 110 тысяч протестующих. Участники выражали протест против премьера Королевства Кира Стармера, миграционной политики и предполагаемого ограничения свободы слова.