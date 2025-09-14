Минобороны рассказало о героизме российских танкистов

Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных ВС бронетанковой техникой. Свою историю танковые войска ведут с начала прошлого столетия, когда по заказу Главного броневого управления Красной Армии на Сормовском заводе был создан и в августе 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк.