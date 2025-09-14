Ричмонд
Минобороны рассказало о героизме российских танкистов

Минобороны: российские танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские танковые экипажи проявляют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ по случаю Дня танкиста.

Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных ВС бронетанковой техникой. Свою историю танковые войска ведут с начала прошлого столетия, когда по заказу Главного броневого управления Красной Армии на Сормовском заводе был создан и в августе 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк.

«В Сухопутных войсках танковые соединения, как и прежде, остаются их важнейшим компонентом. В настоящее время на вооружении танковых частей и соединений российских ВС состоят танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и их модернизированные образцы… Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя в ходе специальной военной операции, а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга», — отмечает МО РФ.

Постоянные практические занятия по скорректированной с учетом опыта СВО методике позволили повысить у личного состава танковых подразделений уровень полевой выучки, привить командирам танков твердые профессиональные знания и умения, развить у них командирские качества, навыки по управлению огнем и экипажами, добавило министерство.

«Сегодня главной кузницей подготовки наших танкистов является Казанское высшее танковое командное училище. В стенах училища подготовлено более 25 тысяч офицеров-танкистов. 99 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Четверо стали Героями Социалистического Труда, двое — полными кавалерами ордена Славы. Более 250 выпускников стали маршалами и генералами. В ходе СВО за личное мужество и проявленный героизм 11 выпускникам училища присвоено звание Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.