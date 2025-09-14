Полиция запретила жителям возвращаться в квартиры после взрыва в мадридском баре

Жителей трехэтажного жилого дома в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас не пускают в квартиры после мощного взрыва, произошедшего в расположенном под ними баре. Об этом стало известно в субботу, 13 сентября.
Здание, в котором проживали 11 семей, находится под угрозой обрушения. Пострадали 25 человек, трое из них в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Четырех человек спасателям пришлось извлекать из-под завалов.
По словам сотрудника полиции, жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней вне дома, пока специалисты не проверят безопасность конструкции. Взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа в баре и соседнем помещении. Ударная волна повредила жилой дом над ними, разрушив перекрытия между первым и вторым этажами, часть подъезда и стены.
Очевидцы описывают взрыв как настолько сильный, что дома в округе содрогнулись, вызвав панику на улицах. Машина, проезжавшая мимо, была подкошена взрывной волной, а на улицу посыпались решетки и мебель. Долгое время во дворе сохранялся сильный запах газа, что порождало страх повторного взрыва.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил поддержку пострадавшим и их семьям, а также отметил работу экстренных служб. На месте происшествия работают пожарные, кинологическая служба, полиция задействовала дроны, а движение на прилегающих улицах перекрыто, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в подвале жилого дома в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде произошел взрыв, от него пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Здание частично обрушилось, жильцы были эвакуированы.