Полиция запретила жителям возвращаться в квартиры после взрыва в мадридском баре

Ранее стало известно, что в подвале жилого дома в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде произошел взрыв, от него пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Здание частично обрушилось, жильцы были эвакуированы.