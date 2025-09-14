Ричмонд
Глава МВД Великобритании Махмуд пригрозила участникам правых протестов в Лондоне

Махмуд осудила нападения на представителей правоохранительных органов.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд выступила с предупреждением в адрес участников массовых протестов правых сил в Лондоне. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Х.

«Право на мирный протест — это основополагающий принцип нашей страны. Я выражаю благодарность полиции за их усилия по обеспечению мирного характера сегодняшнего протеста», — отметила она.

Махмуд также осудила нападения на представителей правоохранительных органов. Она подчеркнула, что все, кто участвует в преступной деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Накануне полиция Лондона сообщила о столкновения с участниками массовой акции правых сил. Демонстранты, которые собрались на площади Рассел-сквер под руководством Томми Робинсона, организовали акцию «Объединим Королевство». Они направились к правительственному кварталу Уайтхолл с национальным флагом Англии и «Юнион Джеком».